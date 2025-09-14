فضل شاكر يتلقى دعمًا لافتًا من مشاهير الوطن العربي

تلقّى الفنان اللبناني فضل شاكر، مؤخرًا دعمًا لافتًا من زملائه في الوسط الفني اللبناني والعربي، حيث تصدّر اسمه أحاديث عدد من الفنانين، الذين أعربوا عن تمنياتهم بعودته القريبة إلى الساحة الفنية.

ومن بين الأسماء البارزة التي عبّرت عن تضامنها، الفنانة السورية ميادة الحناوي، واللبناني وائل جسار، والمغربية جنات، والفنان الشامي، وقبلهم المغربي سعد لمجرد.

ووسط تصدّر منصات الاستماع والمشاهدة بأغنياته الأخيرة، عاد اسم شاكر إلى واجهة القضايا الفنية المستعصية ولا سيما ارتباطه بسجالات قانونية وقضائية لم تُحسم بعد.

وفي وقت تتزايد المطالبات فيه بإيجاد حلّ عاجل لمسألة الأحكام الغيابية الصادرة بحقه، تتوارد أنباء مُتكررة حول معاناته في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوب لبنان، مقر إقامته الحالي، وسط مشكلات مع جيرانه وتهديدات يتعرض لها بشكل مُستمر.

وائل جسار

وأعرب الفنان اللبناني وائل جسار عن أمله بأن يتجاوز الفنان فضل، أزماته الحالية، ويعود لإحياء حفلات غنائية كبرى تُنير مسارح العالم العربي، وقال "فضل شاكر فنان رائع، وأغنياته تذكرنا بأعمال الرحابنة".

ميادة الحناوي

بدورها أشادت الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي، بالفنان فضل شاكر، وذلك في لقاء مصور جمعها بنجل فضل شاكر، محمد، مع الإعلامية نضال الأحمدية.

وخلال اللقاء، خاطبت الحناوي، محمد قائلة: "والدك فنان عظيم، أسمع أغانيه مئات المرات يوميًا، أشتاق لصوته وأتمنى عودته"، في تعبير عاطفي أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

المغربية جنات

من جانبها، عبّرت الفنانة المغربية جنات، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" عن سعادتها بعودة الفنان فضل شاكر إلى الغناء، مؤكدة أنه "مدرسة فنية تربينا على أغنياتها".

وأشارت إلى أن وجوده من جديد على الساحة يمنحها شعورًا بأن الذوق الفني العربي لا يزال حاضرًا ومؤثرًا، على حد تعبيرها.

سعد لمجرد

ووجّه الفنان المغربي سعد لمجرد تحية فنية غير مباشرة إلى فضل شاكر، عندما أدى أغنيته "أحلى رسمة" خلال حفل في مدينة الجديدة المغربية، وسط تفاعل جماهيري لافت.

ونشر لمجرد لاحقًا مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، أكد فيه دعمه العلني لشاكر، وهو ما أثار موجة تأييد كبيرة بين المتابعين في حينها.

الشامي يدخل على الخط

في تطور آخر، دخل الفنان السوري الشاب الشامي مؤخرًا، على خط الخلاف المتجدد بين فضل شاكر وراغب علامة، وذلك بعد تصريحات أدلى بها محمد نجل فضل شاكر، أعادت القضية إلى الواجهة.

وقال في مقطع مرئي: "ناس بيقضوا حياتهم يركضوا وهما راغبين علامة، وناس مش راغبين في الحياة غير الفرح والحب والسلام"، في إشارة رمزية واضحة أثارت الجدل.

عودة أم بقاء في الظل؟

وفي ظل زخم التضامن الفني الواسع، يبقى فضل شاكر محط اهتمام واسع، بين فنان مُلهِم لجيله وجمهوره، ومواطن يُطالَب بحسم قانوني لوضعه القائم، وما بين هذين البُعدين، يظل السؤال مطروحًا: هل يقترب شاكر من العودة الفنية الكاملة أم أن العوائق القانونية ستبقيه في الظل؟