استدعى تدخل قوات الأمن.. بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية

أثار بالون أطفال مملوء بغاز الهيليوم الخفيف، ذعرًا في بلدة تركية بعدما ظن السكان أنه طائرة شراعية يستقلها شخص بهدف تنفيذ عمل عدائي.

وبدأت القصة عندما شاهد أحد سكان بلدة ديفيلي التابعة لولاية "قيصري" وسط تركيا، جسمًا في الهواء قبل غروب شمس يوم أمس الأربعاء.

وسرعان ما أبلغ الرجل قوات الأمن مرجحًا أن يكون الجسم طائرة شراعية، لتصل قوات الدرك إلى المكان، وتبدأ عمليات البحث والتحقق التي استمرت حتى مع حلول الظلام.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مختار الحي الذي شهد الحادثة، ويدعى عارف يافوز، أن التحقيق كشف أن الجسم الطائر ما هو إلا بالون أطفال كان يطير على ارتفاع منخفض، وابتعد عن القرية.

ومع ذلك، تابعت قوات الأمن بحثها في الصباح، ووصلت إلى البالون الذي تزيّنه صورة الشخصية الكرتونية المعروفة (نيلويا)، لتنتهي الحادثة بذلك الشكل الطريف.

وشك صاحب البلاغ، بالجسم الطائر، كون منطقته شهدت، العام الماضي، هبوطًا بطائرة شراعية لرجلين، ما لبثا أن سلبا شابًا من سكان المنطقة سيارته بعد أن قتلاه.

وهاجم الرجلان حينها، مركزًا أمنيًا في أنقرة قبل مقتلهما، في هجوم أنقرة، واتُّهم حزب العمال الكردستاني المناوئ لتركيا بتنفيذه.