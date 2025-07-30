ما سبب وفاة لطفي لبيب؟

كشفت مصادر طبية عن السبب المباشر لوفاة الفنان المصري لطفي لبيب الذي رحل اليوم عن عمر ناهز 77 عامًا، مشيرة إلى أنه عانى من نزيف حاد في الحنجرة بعد تدهور شامل في جهازه التنفسي في الساعات الأخيرة.

وأوضحت المصادر، بحسب تقارير صحفية محلية، أن الراحل نُقل فورًا إلى إلى العناية المركزة، حيث ظل تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، كما وُضع على أجهزة التنفس الصناعي، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وشهدت الأيام الأخيرة تدهورًا عامًا في الحالة الصحية للطفي لبيب بلغ، بحسب مقربين من العائلة، فقدان الوعي والحجز في غرفة العناية المركزة، مع متابعة الوظائف الحيوية للجسم.

وسبق أن كشف لطفي لبيب في حوار تلفزيوني عن جذور أزمته الصحية، مشيرًا إلى أنه أصيب بجلطة في المخ عام 2017 أثرت على حركة يده وساقه اليسرى، كما أصيب لاحقًا بسرطان في الحنجرة.

وبرحيل لبيب، يُغلق القوس في تجربة امتدت لأكثر من 50 عامًا قدّم فيها الراحل مئات الأعمال المتنوعة بين المسرح والمسلسلات والأفلام التي كشفت عن موهبة فريدة وقدرة استنثنائية على التلون بين الخير والشر، والاجتماعي والسياسي، والواقعي والفانتازي.

وتميز الفنان الراحل بحضور لافت على الشاشة وقدرة مدهشة على "سرقة " الكاميرا من نجوم الصف الأول، رغم أنه كان يظهر دائمًا في أدوار الصف الثاني، لكن المخرجين والمنتجين والنجوم كانوا يراهنون عليه باعتباره "تميمة الحظ" التي تجلب المتفرج بسبب خفة ظله وقدرته الرهيبة على الإقناع.