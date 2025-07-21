بغرامة خيالية.. أشرف زكي يمنع "البلوغرز" من التمثيل في مصر

فرض نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، غرامة مالية خيالية وغير مسبوقة تبلغ قيمتها مليون جنيه، على مشاركة "البلوغرز" في التمثيل.

وقال زكي في تصريحات إعلامية: "أنا مش عامل القرار عشان نعمل عليه استفتاء.. إحنا تعبنا ودرسنا ودفعنا عمرنا كله، مش هخلي الفن مهنة من لا مهنة له، ومصر مش أي بلد، دي هوليوود الشرق".

وأضاف: "عايز تجيب بلوغر أو تيك توكر؟ ادفع مليون جنيه غرامة"، في إشارة إلى أن النقابة لن تتساهل مع من يتجاوز شروط المهنة أو يحاول الالتفاف على قوانينها.

وأكد زكي رفضه الاستعانة بمشاهير وسائل التواصل في الأعمال الدرامية دون تأهيل أو عضوية في نقابة المهن التمثيلية.

وأعرب زكي عن قلقه من تأثير هذه الظاهرة على صورة الفن المصري وتاريخه، مؤكدا أن الفن له قواعد وضوابط لا بد من احترامها، حسب قوله.

وتأتي هذه التصريحات في إطار سياسة أكثر تشددا من جانب النقابة تجاه الممارسات غير المنظمة في الساحة الفنية، خصوصا مع تصاعد مشاركة صناع محتوى غير محترفين في الأعمال الدرامية، بدافع الشهرة أو عدد المتابعين، دون النظر إلى الكفاءة أو الخلفية الفنية.