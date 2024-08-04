أدت الفنانة المصرية مي عز الدين مناسك العمرة عن مواطنها المنتج الراحل حسام شوقي، الذي راح ضحية حادث سير مع ثلاثة من زملائه.

وشاركت مي صورة من أمام الكعبة، عبر إنستغرام، وعلقت عليها قائلة "اللهم لبيك عمرة عن حسام شوقي يا رب الرحمة ليه وليهم كلهم يا رب.. دعواتكم بالرحمة للظهر والسند".

كما حرص نجم مسرح مصر محمد أنور على تأدية مناسك العمرة هو الآخر عن المنتج الراحل تامر فتحي، الذي راح ضحية الحادث نفسه، مع 3 من رفاقه.

وشارك أنور صورا من الحرم المكي عبر حسابه في إنستغرام، وعلق عليها بالقول "لبيك اللهم عمرة عن تامر فتحي، ربنا يرحمه ويرحمهم جميعا".

ومن المقرر أن يقام عزاء للمنتجين الأربعة مساء اليوم الأحد، عقب صلاة المغرب، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، غربي العاصمة المصرية القاهرة.

ولقي 4 من أبرز المنتجين الفنيين في مصر مصرعهم، الخميس، بحادث سير مروع على "محور الضبعة" الواصل بين القاهرة والساحل الشمالي.

والمنتجون هم حسام شوقي المشرف العام لشركة "سينرجي" للإنتاج الفني، ومحمود كمال، وفتحي إسماعيل، وتامر فتحي، المنتجون الفنيون بالشركة نفسها.