تطورات الحريق الضخم بمصنع البطاريات في كوريا الجنوبية

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الهائل الذي اندلع في مصنع لبطاريات الليثيوم في "هواسونغ" جنوب سيؤول بكوريا الجنوبية، إلى 22 شخصاً على الأقل، وفق وكالة "يونهاب".

وذكرت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية أن من بين القتلى 20 مواطنا أجنبياً، منهم 18 مواطناً صينياً وواحد من لاوس وآخر لم تحدد جنسيته بعد.

وبحسب الوكالة، فإن شخصاً ما يزال مفقوداً بعد انقطاع الاتصال به، فيما أصيب في الحريق 8 أشخاص، اثنان منهم إصابتهما خطيرة، فيما كانت إصابة 6 آخرين طفيفة.