تطورات الحريق الضخم بمصنع البطاريات في كوريا الجنوبية
ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الهائل الذي اندلع في مصنع لبطاريات الليثيوم في "هواسونغ" جنوب سيؤول بكوريا الجنوبية، إلى 22 شخصاً على الأقل، وفق وكالة "يونهاب".
وذكرت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية أن من بين القتلى 20 مواطنا أجنبياً، منهم 18 مواطناً صينياً وواحد من لاوس وآخر لم تحدد جنسيته بعد.
وبحسب الوكالة، فإن شخصاً ما يزال مفقوداً بعد انقطاع الاتصال به، فيما أصيب في الحريق 8 أشخاص، اثنان منهم إصابتهما خطيرة، فيما كانت إصابة 6 آخرين طفيفة.
وكان حريق قد اندلع في مصنع شركة "أريسيل" (Aricell) لصناعة بطاريات الليثيوم في "هواسونغ"، على بعد 45 كيلومتراً جنوب سيئول، وفقاً للسلطات.
ودخلت فرق الإطفاء بعد السيطرة على الحريق، إلى مبنى المصنع، وتم العثور على جميع المتوفين في الطابق الثاني من الوحدة رقم (3) بالمصنع.
وتسبب الحريق بأضرار جسيمة للجثث وهو ما صعب التعرف على هوية أصحابها، فيما ستجرى تحاليل الحمض النووي لمعرفة هوية الضحايا.
وعانى رجال الإطفاء خلال محاولتهم إخماد الحريق بالكامل لصعوبة التعامل مع حرائق بطاريات الليثيوم بوسائل الإطفاء العادية.
وذكرت الوكالة أنه لم يتم حتى الآن تحديد سبب الحريق الذي اندلع في المبنى الخرساني المكون من 3 طوابق والذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 2,300 متر مربع.
وامتد الحريق، بحسب سلطات الإطفاء، بسرعة كبيرة، نظراً لانفجار بطاريات الليثيوم تباعاً، والتي يتوقع أن عددها يقارب 35 ألف بطارية، وهو ما صعب مهمة دخول المبنى لإنقاذ الموظفين.
وعقدت الحكومة اجتماعا طارئا للمقر المركزي لمواجهة الكوارث والسلامة بعد الظهر لمناقشة التدابير اللازمة لتقليل الخسائر الناجمة عن الكارثة.