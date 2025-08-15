أصدقاء ويليام وكيت يسخرون من مشروع ميغان ماركل الجديد

ما زالت التوترات مستمرة بين الأمير هاري وميغان ماركل والعائلة الملكية البريطانية منذ تنحيهما عن مهامهما الرسمية.

بعد مقابلتهما الشهيرة مع أوبرا وينفري العام 2021، التي أطلقا فيها عدة اتهامات حول الحياة داخل القصر، أصدر القصر بيانًا نادرًا للملكة الراحلة، قالت فيه: "قد تختلف الذكريات".

ومع نشر هاري لمذكراته "سبير" في يناير 2023، اختار قصر باكنغهام عدم التعليق على أي من الادعاءات. وأكدت مصادر ملكية أن الملكة الراحلة رفضت طلب ميغان للعيش بطريقة "غير لائقة".

وفي الوقت الذي ألمحت فيه "قمة السلام" الأخيرة بين الملك تشارلز وكبار مساعدي هاري إلى إمكانية المصالحة، لم يُدع فريق الأمير ويليام إلى الاجتماع، ويُقال إن بعض المقربين من كيت وويليام أعربوا عن شكوكهم بشأن الزوجين.

ونقل مصدر لمجلة "بيلا" عن أصدقاء الأمير ويليام وكيت ميدلتون أن مشروع ميغان التجاري الجديد As Ever أثار سخرية المجموعة، ووصفوه بأنه "كما لو أنه سينطلق"، معتبرين أن المشروع متسرع ومنخفض الميزانية.

وأضاف المصدر: "أثار الأمر ضحكًا كبيرًا بيننا، وكان هناك الكثير من رسائل واتساب المتداولة. بصراحة، إنه أمر محرج بعض الشيء".

على الرغم من ذلك، يحقق مشروع ميغان التجاري نجاحًا كبيرًا بين معجبيها، حيث نفدت معظم منتجاته بسرعة، بما في ذلك نبيذها الوردي والمربيات ورذاذ الزهور ومزيج بسكويت الشورت بريد.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت ميغان ماركل نبيذها الوردي الجديد لعام 2024، واحتفلت بنشر فيديو على "إنستغرام" وهي تفتح "الزجاجة رقم 1" من خط الإنتاج، وكتبت: "ها نحن ذا! أول زجاجة من خط الإنتاج! نحتفل بيوم جميل: نبيذ نابا روز الخاص بنا متوفر الآن @aseverofficial".

ويُذكر أن نبيذ 2023 نفد في غضون ساعة من طرحه، بينما لا يزال الإصدار الجديد متاحًا للشراء بأسعار تبدأ من 22 جنيهًا إسترلينيًا للزجاجة، وتصل إلى 218 جنيهًا إسترلينيًا للدفعات الكبيرة. وشرحت العلامة التجارية أن الإنتاج الجديد سريع النفاد، مشيرة إلى أن الزبائن يجب أن يتصرفوا بسرعة لضمان الحصول على المنتج.