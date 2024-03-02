الطب الشعبي ملجأ الفقراء في سوريا

بات الطب الشعبي في سوريا ملجأ الفقراء والبديل المتاح والأكثر رخصا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الدواء وتكاليف الكشف الطبي التي تصل إلى أكثر من مئة ألف ليرة.

وتشتهر دمشق تاريخيا بمحال العطارين، الذين يبيعون خلطات الأعشاب الخاصة بالأمراض الشائعة، مثل السكري وارتفاع الضغط وانسداد الشرايين.

ورغم أن الطب الشعبي قد يفيد في الحالات المرضية البسيطة، إلا أن البعض يفضلونه على العيادات والمشافي المكلفة، حتى لو كانت أمراضهم مزمنة وخطيرة.

وقال أبو طلال، الذي يعاني من حصى في الكلية، إنه "مضطر لتناول مغلي زهرة الألماسة لتفتيت حصاة الكلية، عوضاً عن تفتيتها بالأشعة، لأن تكاليف المشفى لا تُحتمل"، مضيفا: "سأنتظر فترة من الزمن، فإذا لم تتفتت الحصى بالأعشاب، سأضطر للعمل الجراحي أو التفتيت بالأشعة"، متابعا: "كان أجدادنا يعيشون بلا طب حديث وبلا عيادات أو مستشفيات، ويمكننا أن نكون مثلهم".

وبين أبو طلال، في تصريح لـ"إرم نيوز"، "أقرب موعد حصلت عليه لتفتيت الحصاة بجهاز الأشعة في المشفى بعد ثلاثة أشهر، وحتى ذلك الوقت لا حل لدي سوى الأعشاب".

من ناحيته، أفاد طبيب القلب غياث الأغا، لـ"إرم نيوز"، بأن "المشكلة في سوء التقدير، فربما تكون حالة المريض تستدعي التدخل الجراحي مباشرة ولا تحتمل الانتظار، فتزداد حالته سوءاً وهو ينتظر مفعول الأعشاب"، منوها إلى أنه "يمكن لأي مريض شراء عشبة حشيشة القلب مثلاً من محال العطارين كدواء لفتح الشرايين، أو نبات القريص لمعالجة المشاكل البولية، وزهرة الألماسة لتفتيت حصى الكلية".