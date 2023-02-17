مسنة تترك دار الرعاية وتشارك في أسرع انزلاق حر بالعالم

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها ويبستر، بنشاط خطير في الهواء الطلق، فعندما كانت في منتصف الستينيات من عمرها حلقت بمظلة في سماء بلدة مورزين الفرنسية.

وشاركت لأكثر من 20 عامًا في جولات المشي لمسافات طويلة بين الغابات وحول مدن المملكة المتحدة وأوروبا.

وعن كيفية تنظيم مغامرتها، أوضحت سالي كوبر، مديرة دار رعاية "غانغ ديواتر"، أن العاملين في قسم الأنشطة بالمؤسسة، أنشؤوا مجسما لشجرة أمنيات، وطلبوا من النزلاء اقتراح هوايات وأمانٍ يرغبون في تحقيقها.

وبينت كوبر، أن ويبستر، طلبت الانزلاق على أسرع مسار حر في العالم، وتم بالفعل تحقيق أمنيتها، مضيفة: "يسعدنا مساعدتها في تحقيق رغبتها بتجربة مغامرة جريئة قد لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، وكان من الرائع رؤية ملامح البهجة على وجهها وهي تنتهي من انزلاقها الحر".

يذكر أن مغامرة الانزلاق الحر تنظم عادة في الهواء الطلق بواسطة بكرة معلقة على سلك حديدي بين منحدرين.