كانييه ويست في زيارة "مفاجئة" لروسيا (صور)

وصل مغني الراب الأميركي المثير للجدل كانييه ويست موسكو ضمن زيارة خاصة، على ما ذكرت وسائل إعلام روسية الأحد.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن المنتجة إيانا رودكوفسكايا قولها إنّ "كانييه ويست في موسكو! هذه أخبار مذهلة، إنه في وسط العاصمة".

ونشرت كسينيا سوبتشاك، إحدى الشخصيات الإعلامية والثقافية الروسية، مقطع فيديو قصيراً عبر تطبيق تلغرام يظهر بحسب قولها، مغني الراب الأميركي على سطح مركز التسوق الشهير "غوم" GOUM، وهو يراقب الساحة الحمراء.

وأشارت إلى أنّ ويست موجود في موسكو "للاحتفال بعيد ميلاد صديقه غوشا روبشينسكي"، المصمم الروسي الشهير.