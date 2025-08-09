logo
لوحاته أبكت خامنئي.. وفاة أسطورة الفن الإيراني محمود فرشجيان

الفنان الإيراني محمود فرشجيانالمصدر: متداول
09 أغسطس 2025، 5:57 م

غيَّب الموت الفنان الإيراني  العالمي محمود فرشجيان، أحد أبرز رموز فن المنمنمات واللوحات ذات الطابع الروحي والديني، عن عمر ناهز 95 عاماً.

وكان الراحل يقيم، منذ سنوات، في الولايات المتحدة، حيث أُدخل، مؤخراً، إلى أحد مستشفياتها لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة.

ووُلد فرشجيان في أصفهان، العام 1930، وتلقى تعليمه الفني على أيدي أساتذة كبار، مثل: ميرزا آغا إمامي، وعيـسى بهادري، قبل أن يواصل دراسته في أوروبا.

وبعد عودته إلى إيران، شغل مناصب مهمة، منها: إدارة الفنون الوطنية، وأستاذية كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران.

ترك الفنان إرثاً فنياً زاخراً بلوحات خالدة، أبرزها "عصر عاشوراء"، و"شمس ومولانا"، و"اليوم الخامس من الخلق"، وقد جرى إهداء بعض أعماله إلى قادة وسفراء دول أجنبية في إطار الدبلوماسية الثقافية الإيرانية.

ونعاه عدد من الشخصيات الرسمية والفنية في إيران، بينهم: وزير الخارجية، عباس عراقجي، والناطقة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، حيث أشادوا بعطائه ومسيرته الإبداعية.

بكاء خامنئي

بدوره، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن لوحات الفنان الراحل محمود فرشجيان، تحمل أثراً عاطفياً عميقاً، كاشفاً أنه بكى في كل مرة نظر إلى اللوحة التي أهداها له الفنان قبل سنوات.

وأضاف: "صدري ممتلئ بروايات وأحداث صباح عاشوراء، وعصر عاشوراء، وأعرف ما كُتب وقيل عنها، ومع ذلك أبكتني لوحة فرشجيان"، مؤكداً أن هذا يعكس قوة الفن الهادف والمعبر الذي يستطيع تحريك المشاعر حتى لدى أكثر العارفين بالتفاصيل.

