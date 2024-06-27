ذوبان قمة إيفريست يكشف عن مئات الجثث (صورة)

أدى تغيّر المناخ إلى ذوبان طبقات من الثلج والجليد على سفوح جبل إيفرست، فتكشّفت بين صخوره جثث مئات المتسلقين الذين لقوا مصرعهم خلال محاولة الوصول إلى القمة الأعلى في العالم.

ومن بين مَن تسلّقوا أعلى قمة في سلسلة جبال الهمالايا هذا العام، فريق لم يكن هدفه الوصول إلى القمة البالغ ارتفاعها 8849 متراً، بل البحث عن الجثث المنسية.

وعلى الرغم من المخاطرة بحياة أعضائها، نجحت المجموعة في انتشال 5 جثث مجمّدة بينها هيكل عظمي، أعيدت إلى العاصمة النيبالية كاتماندو.

وتم التعرف على جثتين في انتظار نتائج "الاختبارات التفصيلية" للتأكد من هويتهما، بحسب راكيش غورونغ من وزارة السياحة النيبالية. ومن المحتمل أن تُحرَق الجثث التي لن يُعرَف أصحابها.