أمريكا تعاني من "أزمة نقل دم" تعرضها للخطر

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الولايات المتحدة تعاني من أزمة نقل دم تعرضها للخطر.

وبحسب الصحيفة، لا تؤدي هذه القضية الملحة إلى وفيات يمكن الوقاية منها فحسب، بل تشكل أيضًا خطرًا كبيرًا على البنية التحتية الأمنية للبلاد.

وأضافت: "وجوهر الأمر، كما تم تسليط الضوء عليه في مقالة افتتاحية دورية للجمعية الطبية الأمريكية "JAMA" كتبها 3 أطباء، هو الدور المحوري لعمليات نقل الدم في الرعاية الطبية الطارئة".

وتابعت: "من المعروف أن عمليات نقل الدم في الوقت المناسب تقلل بشكل كبير من معدلات الوفيات، ولاسيما في الحالات التي يتم فيها إجراء هذه العمليات في وقت مبكر".

ومع ذلك، يؤكد الأطباء أن النقص في توافر المرافق ومركبات الطوارئ المجهزة للقيام بهذه الإجراءات المنقذة للحياة يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي.

ووفق التقرير، فإن أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في هذه الأزمة هو الحالة المحفوفة بالمخاطر لنظام إمدادات الدم الوطني، فيما يصفه المؤلفون بأنه "ضعيف" بسبب اعتماده على المتبرعين المتطوعين والقضايا الأساسية المتعلقة بمرافق تخزين الدم وجمعه ومعالجته.

وبالاستناد إلى تقرير الخدمات الصحية والإنسانية لعام 2020، لاحظ المؤلفون أن النظام الوطني لإمدادات الدم يعاني من صعوبات.

وتشمل التحديات التي حددها التقرير الصعوبات في تجنيد المانحين، وشيخوخة المانحين، وعدم كفاية التمويل لمراكز جمع الدم.

وتُرجمت هذه التحديات إلى نقص منتجات الدم في المستشفيات، حيث افتقر ما يقرب من 33% من المستشفيات التي زودها الصليب الأحمر الأمريكي في عام 2019 إلى الصفائح الدموية المتاحة بسهولة لعمليات نقل الدم، ولاسيما في المناطق الريفية.

وفي تناقض صارخ، تعد عمليات نقل الدم ممارسة روتينية في البيئات العسكرية، مسترشدة ببروتوكول "إنعاش السيطرة على الأضرار" الذي يستلزم توفير البلازما والصفائح الدموية وخلايا الدم الحمراء للمرضى الذين يعانون من الصدمة النزفية، وغالبًا ما يكون ذلك في ساحة المعركة مباشرة.

وأظهرت هذه التدخلات المبكرة تحسناً في معدلات البقاء على قيد الحياة في البيئات المدنية أيضاً، ومع ذلك، يؤكد المؤلفون على الحاجة إلى تنفيذ هذه البرامج على نطاق أوسع، بالإضافة إلى تجهيز سيارات الإسعاف وخدمات الإخلاء للتعامل مع عمليات نقل الدم المبكرة بشكل فعال.

ولمعالجة هذه الأزمة، بحسب الصحيفة دعا المؤلفون إلى زيادة التعاون بين الوكالات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والجيش ومراكز الصدمات المدنية، مشددين على أن الجهود المتواصلة ضرورية لتعزيز البنية التحتية وضمان إمكانية الوصول إلى عمليات نقل الدم لجميع من يحتاجون إليها.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الولايات المتحدة تواصل صراعها مع نقص الدم على المستوى الوطني، ما دفع منظمات مثل الصليب الأحمر الأمريكي إلى توجيه نداءات قوية لمزيد من الجهات المانحة للتقدم إلى الأمام".

وأكدت المنظمات "أن الحاجة إلى الدم مستمرة، حيث يحتاج شخص ما في الولايات المتحدة إلى الدم كل ثانيتين، وهي حالة طوارئ غير مرئية في كثير من الأحيان وتتطلب اهتمامًا فوريًا لحماية صحة البلاد وأمنها".

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية