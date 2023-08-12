دخان أصفر يغطي أجواء مدينة صينية

قال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في)، اليوم السبت، إن دخانًا أصفر غطَّى أجزاء من مدينة شمال الصين بعد حدوث تسريب لمواد حمضية من مستودع مملوك لأحد مصنعي منتجات الأطفال.

وتابع التلفزيون أن الحادثة وقعت في شينغتاي في إقليم خبي، وأن إدارة الإطفاء وآخرين سيطروا على الموقف.

وأضاف التلفزيون أن الحادثة لم تُسفر عن سقوط ضحايا، وأنه يجري التحقيق في ملابساتها.

وتشيع الحوادث التي تسببها انفجارات الغاز والكيماويات في الصين عقب أعوام من النمو الاقتصادي بوتيرة سريعة للغاية.