صابرين تكشف تفاصيل قصة حب استمرت 32 عامًا مع عامر الصباح

كشفت الفنانة المصرية، صابرين تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بزوجها الحالي المنتج اللبناني عامر الصباح، مشيرة إلى أنها بدأت منذ 32 عامًا.

وقالت صابرين خلال لقاء تلفزيوني إن بداية قصة الحب كانت منذ 32 سنة، حين كانت تعمل في فيلم "أنا والعذاب وهواك"، وكان من إنتاج والد عامر الصباح، وإخراج محمد سلمان.

وأضافت تقول: "خلال تصوير المشاهد دخل عامر، وقلتله، أهلًا يا أستاذ منتج، أنا كنت بتاعة إفيه حاضر طول الوقت، وهما كانوا بيضحكوا على الكلام المصري جامد.. وإحنا بنصور اتولدت قصة الحب دي".

وتابعت: "هو كان متزوج بنت عمه وكان على خلاف معها"، لكن في تلك الفترة بدأت شرارة الحب، مضيفة: "قلت ليه أدّخل نفسي في المتاهة دي، ووالده توفي وهو سافر وبعدنا عن بعض، وهو انفصل عن زوجته الأولى واتجوز تاني، وأنا اتجوزت وانفصلت واتجوزت تاني وانفصلت".

وأكملت قصتها تقول: "بعدين بالصدفة البحتة، عرضت الصديقة لمياء عبد الحميد وأخوها وائل فهمي عبد الحميد، علّي مسلسل، وكان في صديقة من الإنتاج بتكلمه وقالت إنها راجعة مع عامر الصباح وهيعملوا مسلسل".

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واستطردت تقول: "أنا رجعت بالزمن، وقلت لصديقتي، أنا كمان اتطلقت بلا جواز وقعدت أضحك، وقعدت أحكي للمياء ووائل على قصتي مع عامر، وفجأة لقيت رقم لبناني بيتصل عليا، كنت فكراه برنامج وطلع عامر الصباح".

وواصلت: "سلم عليا وقالي أنتي بجد اتطلقتي؟ أنا مسافر لندن وهرجع أتجوزك، اللي بعدنا الـ 32 سنة دول أنا لازم أتجوزك دلوقتي حالًا بلا مقدمات، قلتله أنا عندي 3 رجالة، قالي سيبي كل حاجة حلوة في وقتها، وفجأة حسيت أني بنت ولادي مش أمهم".