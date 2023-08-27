وفاة "بوب باركر" مقدم برنامج المسابقات الأمريكي الشهير

أعلن روجر نيل، المسؤول الإعلامي عن أنشطة بوب باركر مقدم برنامج الألعاب والمسابقات الشهير (ذا برايس إز رايت) "السعر صحيح"، وفاة المذيع التلفزيوني المخضرم، السبت، عن عمر ناهز 99 عامًا.

وكان باركر وجهًا بارزًا على شاشات التلفزيون الأمريكي على مدى نصف قرن، منها 35 عامًا مقدمًا لبرنامج المسابقات الأشهر، وناشطًا في مجال حقوق الحيوان.