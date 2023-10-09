علاقة هاري وميغان مع ويليام وكيت لن تعود كسابق عهدها قط

أكد الخبير في الشؤون الملكية، توني كوين، لموقع "اكسبرس يو اس" Express US، أن علاقة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون لن تتحسن قط.

وقال كوين إن هاري وميغان وويليام وكيت سيكونون دائمًا محرجين من بعضهم، تمامًا كما حصل عندما التقوا بالمعزين في قلعة وندسور العام الماضي، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأكد توني كوين، مؤلف كتاب "الشباب المذهّب: تاريخ حميم للنشأة في العائلة المالكة"، أن أحد الأشخاص المقربين من العائلة في قصر باكنغهام، أعطاه نظرة ثاقبة على الانقسام الحاد بين الأخوين ويليام وهاري.

وأضاف توني: "الكسر لن يُجبر أبدًا"، مشيرًا إلى أن الأخوين وزوجتيهما سيتبادلون النظرات "غير المريحة" في أي ارتباطات ملكية مستقبلية.