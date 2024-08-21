بات بإمكان عشاق البيتلز النوم والاحتفال في النادي الذي بدأ فيه أعضاء الفرقة البريطانية الشهيرة مسيرتهم المهنية، في منزل قرب ليفربول أصبح متاحا للإيجار منذ الأربعاء على منصة "اير بي ان بي".

وكتب مالك الموقع على المنصة: "ما يجعل منزلي فريدا هو أن فرقة البيتلز لعبت ونزلت فيه".

ويُعد المنزل المسمى Casbah Coffee Club "كاسبا كافي كلوب" من الأماكن المعروفة لدى محبي الفرقة.

وافتُتح هذا النادي الفريد في عام 1959 في الطبقة السفلية من منزل العائلة من جانب منى بست، والدة عازف الدرامز في بدايات الفرقة بيت بست.

واستضاف الموقع 13 عرضا لفرقة جون لينون الأولى "ذي كواريمن" The Quarrymen، وأكثر من 40 عرضا لفرقة البيتلز.

وقال بول مكارتني، بحسب الموقع الإلكتروني المخصص لهذا المكان، إن "كاسبا كافي كلوب هو المكان الذي بدأ فيه كل شيء. لقد ساعدنا على طلائه وما إلى ذلك من أعمال. كنا نعتبره نادينا الشخصي".

ويستذكر بيت بست في مقابلة مع وكالة "بي ايه" البريطانية أنه "مع افتتاح كاسبا، كانت إقامة حفلة مساء كل يوم سبت أمرا مضمونا".

ويضيف الموسيقي البالغ حاليا 82 عاما: "لهذا السبب يقولون: فرقة البيتلز عزفت هنا، واحتفلت هنا، ونامت هنا.

وباتت الغرف الموجودة فوق النادي متاحة للتأجير لفترات قصيرة. ويضم الموقع أجنحة خاصة لكل من بول مكارتني وجون لينون وجورج هاريسون للاختيار من بينها. وثمة جناح آخر مخصص لستيوارت ساتكليف، عازف الغيتار في بدايات البيتلز.

في المقابل، لا جناح باسم رينغو ستار، لأنه انضم إلى الفرقة لاحقا، في 1962، وهو العام الذي أُغلق فيه النادي.

وأوضح بيت بست أن طرح المنزل للإيجار يشكل بادرة "تقدير" للفرقة ولحلم منى بست في منح المعجبين فرصة للسير على خطى فنانيهم المفضلين.

وزُينت الغرف بما يتلاءم مع أجواء البيتلز، مع صور لأعضاء الفرقة وملصقات وآلات غيتار معلقة على الجدران.

وجرى الحفاظ على الطابق السفلي كما كان في وقت إنشاء النادي، بما يشمل آلات درامز لا تزال معروضة في المكان.

وتبلغ كلفة الاستئجار حوالي 125 جنيها إسترلينيا (163 دولارا) للغرفة الواحدة لليلة واحدة في أوائل سبتمبر.