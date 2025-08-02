بعد انسحابه من الحفل.. تفاصيل الحالة الصحية لرابح صقر (فيديو)

فوجئ جمهور الفنان رابح صقر بانسحابه المفاجئ من حفله الذي أُقيم على مسرح "أبو بكر سالم" في الرياض، ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بعد شعوره بوعكة صحية خلال تقديم إحدى فقراته الغنائية.

وتوقف الفنان المخضرم، بعد أن بدا عليه الإرهاق من الغناء، مشيرًا بيده إلى الجانب الأيمن من جسده، قبل أن يعتذر قائلًا: "ما راح أقدر أكمل، تعبان، اعذروني"، ثم غادر خشبة المسرح وسط قلق محبيه.

من جانبها، طمأنت شركة "روتانا" الجمهور، عبر بيان رسمي أكدت فيه أن "الفنان بخير"، موضحة أن "ما حدث كان نتيجة تعرضه لنزلة برد خفيفة، بسبب تغير الأجواء في المسرح".

لافتة إلى أنه " فضّل إنهاء الحفل بعد أداء الجزء الأكبر من فقراته حفاظًا على صحته".

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وأضاف البيان أن "رابح صقر يتماثل للشفاء حاليًا"، مشيرا إلى أن "حالته مستقرة ولا تدعو للقلق".