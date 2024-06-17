السعودية تكشف عن "إنجاز استثنائي" خلال موسم الحج

أعلنت السلطات السعودية عن إنجاز استثنائي في موسم الحج الحالي تمثل في ضخ أكثر من 3 مليارات لتر من المياه العذبة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال يومي التروية وعرفة، وأول أيام عيد الأضحى.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "واس" أن الهيئة السعودية للمياه أكدت أن هذا الرقم تحقق من خلال "الخطط والاستعدادات المسبقة"، حيث استطاعت كلٌ من "تحلية المياه"، الذراع التشغيلي المرحلي للهيئة السعودية للمياه، ومنظومات الإنتاج في الشركة السعودية لشراكات المياه وشركائها في القطاع الخاص، من رفع الطاقة الإنتاجية للمياه إلى "مستويات قياسية".