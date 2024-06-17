السعودية تكشف عن "إنجاز استثنائي" خلال موسم الحج
أعلنت السلطات السعودية عن إنجاز استثنائي في موسم الحج الحالي تمثل في ضخ أكثر من 3 مليارات لتر من المياه العذبة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال يومي التروية وعرفة، وأول أيام عيد الأضحى.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "واس" أن الهيئة السعودية للمياه أكدت أن هذا الرقم تحقق من خلال "الخطط والاستعدادات المسبقة"، حيث استطاعت كلٌ من "تحلية المياه"، الذراع التشغيلي المرحلي للهيئة السعودية للمياه، ومنظومات الإنتاج في الشركة السعودية لشراكات المياه وشركائها في القطاع الخاص، من رفع الطاقة الإنتاجية للمياه إلى "مستويات قياسية".
وقامت شركة نقل وتقنيات المياه، بإمداد المياه المنتجة لشركة المياه الوطنية التي أكملت الجهود التكاملية للمنظومة، بتوزيع وضخ الكميات المعلنة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وتشجع السلطات السعودية الحجاج على شرب كميات كافية من المياه، وحماية أنفسهم من أشعة الشمس الحارقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة من الأمراض المرتبطة بالحر العام الماضي أثناء الحج، بما في ذلك 10% من ضربات الشمس، وهي أخطر أشكالها.