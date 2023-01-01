مصر.. اتهامات متبادلة بين عبدالله رشدي وإدارة مستشفى خاص بعد وفاة زوجته

وقال أحد الأصدقاء المقربين من الداعية المصري، إن "زوجة رشدي كانت قد دخلت لإجراء جراحة عاجلة لإزالة كيس دهني، وكانت حالتها مستقرة".



وأضاف المصدر الذي تحدث لـ"إرم نيوز" مفضلًا عدم ذكر اسمه: "زوجة رشدي لم تكن تعاني من أي أعراض خطيرة تؤدي إلى الوفاة".

مؤكدًا أنه "وفقًا لما علم به من الداعية عبد الله رشدي فإن خطأ طبيًا أثناء تخديرها وتجهيزها للعملية الجراحية تسبب في وفاة زوجته، وأن جرعة زائدة من بنج التخدير أدت إلى فشل في وظائف الكلى وتوقف عضلة القلب".