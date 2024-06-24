"حرب المراهقات".. طالبة مصرية تتعرض للتحرش بـ"مؤامرة" من زميلتها
شهدت منطقة "الهرم" بمحافظة الجيزة المصرية واقعة مؤسفة تمثلت في تعرض طالبة بالصف الثالث الإعدادي، 15 عاما، إلى التحرش الجنسي على يد زميل لها بالمدرسة ليتضح في النهاية أن الأمر تم نتيجة "مؤامرة" من زميلتها.
وتلقى قسم شرطة الأهرام بلاغا من ربة منزل وابنتها الطالبة بسبب محاولة هتك عرض وتجريد من الملابس تعرضت لها الابنة.
وتبين أن زميلة المجني عليها بالمدرسة هي وراء الحادثة، حيث استدرجت زميلتها إلى شقة زميل لهما قام بالتحرش بها، بينما صورتهما الزميلة "المتآمرة" بكاميرا هاتفها المحمول.
والسبب وراء الواقعة يعود إلى أن المجني عليها سبق أن صورت زميلتها وهي تدخن السجائر وهددت بفضحها، فما كان من الأخرى إلا أن قررت الانتقام بهذه الطريقة، وتم ضبط الطالب الجاني والطالبة المحرضة وجار عرضهما على النيابة العامة.