"حرب المراهقات".. طالبة مصرية تتعرض للتحرش بـ"مؤامرة" من زميلتها

شهدت منطقة "الهرم" بمحافظة الجيزة المصرية واقعة مؤسفة تمثلت في تعرض طالبة بالصف الثالث الإعدادي، 15 عاما، إلى التحرش الجنسي على يد زميل لها بالمدرسة ليتضح في النهاية أن الأمر تم نتيجة "مؤامرة" من زميلتها.

وتلقى قسم شرطة الأهرام بلاغا من ربة منزل وابنتها الطالبة بسبب محاولة هتك عرض وتجريد من الملابس تعرضت لها الابنة.