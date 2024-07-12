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متهم بـ"اعتداء جنسي".. انتحار مصري في سجنه الإيطالي

متهم بـ"اعتداء جنسي".. انتحار مصري في سجنه الإيطالي
سجن (تعبيرية)المصدر: أ ف ب
فريق التحرير
فريق التحرير
12 يوليو 2024، 10:51 ص

وضع رجل مصري، يبلغ من العمر 42 عامًا، حدًا لحياته داخل سجن "توري ديل غالو" جنوب ميلان الإيطالية، وذلك بعد اتهامه بالاعتداء جنسيًّا على امرأة مسنة.

ووفق موقع "القاهرة 24"، انتحر الرجل داخل سجنه، عقب حبسه بتهمة الاعتداء الجنسي وتعذيب امرأة، تبلغ من العمر 89 عامًا، وتعاني من عجز إدراكي، لأكثر من ساعة في منزلها.

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وكان الأمن الإيطالي استدعى الرجل بعد إلقاء القبض عليه بتهمة الاعتداء الجنسي والسرقة، لتقديمه للمحاكمة في الاتهامات الموجهة إليه.

وتطابق الحمض النووي للرجل المتهم مع العينات البيولوجية التي جمعتها الشرطة في موقع الهجوم. 

وفي نهاية سبتمبر/أيلول من العام الماضي، كانت المجني عليها في الصيدلية، لشراء بعض الأدوية، وبعد شرائها التقاها الرجل المصري، ثم عرض عليها إيصالها إلى منزلها، وعندما وصلا إلى منزلها، فوجئت باعتدائه عليها جنسيًّا، وضربها ثم سرقة أموالها. 

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