المغرب.. إحباط محاولة تهريب 18 طنا من الحشيش في الدار البيضاء

وأوضح البيان، أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص متلبسين بنقل المخدرات على متن شاحنة كبيرة للنقل الدولي للبضائع، ومحاولة تحميلها على متن ثلاثة زوارق مطاطية سريعة، بغرض تهريبها عبر المسالك البحرية انطلاقا من شاطئ سيدي رحال بضواحي مدينة الدار البيضاء.

وتابع البيان، أن إجراءات التفتيش والتمشيط تمكنت من ضبط مجموعة كبيرة من الحاويات المحروقة، ومحركات بحرية قوية الدفع، وثلاثة زوارق مطاطية سريعة، ومضخات هوائية، وهاتف للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى شاحنة كبيرة تم تسخيرها في نقل المخدرات عبر المسالك البرية.

وتم الاحتفاظ بالأشخاص الخمسة الموقوفين في هذه القضية على ذمة البحث القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن المزيد من الملابسات وتوقيف جميع المتورطين.

وكثف المغرب في الأشهر القليلة الماضية حملاته الأمنية ضد تهريب المخدرات والتي أسفرت عن مضبوطات من بينها 10.7 طن من الحشيش بمدينة أغادير على ساحل المحيط الأطلسي في مارس، و19.5 طن من الحشيش متجهة إلى إسبانيا في يونيو الماضي.