والد المبتعث السعودي "الغريبي" يكشف دليل إدانة جديدًا ضد قاتلته الأمريكية

وقال عبدالله الغريبي، إنه تمكن من الحصول على كشف حساب من البنك الذي كان يتعامل معه نجله، ليتبين له أن هناك عملية مصرفية تمت من البطاقة البنكية للوليد مؤرخة بيوم 24 يناير في نيوجيرسي، موضحًا أن العملية عبارة عن" شراء من ماكينة مشروبات"، وفق ما نقلت عنه قناة "العربية".

وأضاف أن الشرطة أبلغته بأن والد المتهمة بالقتل يعيش في نيوجيرسي، كما أنه تم العثور على سيارة القاتلة في تلك المنطقة.

يذكر أن جريمة قتل المبتعث السعودي، وقعت، يوم 23 يناير الماضي، داخل منزل في جيرمانتاون في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد أمريكية قامت بطعنه مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه، وبعض المحتويات الثمينة، قبل أن تفرَّ هاربة من موقع الجريمة.