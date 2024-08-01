عُثر على امرأة أمريكية في حالة مروعة بعد أن قيدت بالسلاسل إلى شجرة، وتركت لتموت بغابة في الهند.

ووفق قناة NDTV، تم العثور على لاليتا كاي، 50 عاما، مقيدة بالسلاسل بغابة كثيفة في منطقة سيندودورج في ولاية ماهراشترا، بعد أن سمع أنينها راع، وطلب المساعدة، ليلة السبت.

وفي رسالة تقشعر لها الأبدان، ادعت المرأة الأمريكية أن زوجها تركها تموت هناك من دون طعام مدة 40 يوما.

وأظهر فيديو متداول المرأة وسط الرعاية الطبية، بينما كانت أشبه بهيكل عظمي، وتعاني العديد من المشكلات الصحية، ولم تكن قادرة على الكلام، وأخذت قلما وكتبت رسالتها تلك لتشرح ظروفها.

ورغم ضعفها، تمكنت من كتابة ملاحظة باللغة الإنجليزية، قالت فيها إنها "أمضت 40 يوما من دون طعام في الغابة، بعد أن ربطها زوجها بشجرة بسلسلة حديدية".

وتعتقد السلطات أن المرأة – التي كتبت أيضًا عن معاناتها من “الذهان الشديد” – تعاني مشكلات في الصحة العقلية.

ومع ذلك، فتحت الشرطة تحقيقًا في محاولة قتل محتملة على يد زوجها المنفصل عنها، والذي لم يتم الكشف عن هويته.

كما تحاول الشرطة التحقق مما جاء في رسالة المرأة، وبأن زوجها السابق مسؤول بالفعل عما حدث لها، بينما رجحت أن يكون شجار بين المرأة وزوجها السابق أدى إلى هذه النهاية.

وعثرت الشرطة كذلك على جواز سفر المرأة الأمريكي، وتأشيرة منتهية الصلاحية، تشير إلى أنها تقيم في الهند منذ 10 سنوات، ولم يكن من الواضح من أين جاءت من الولايات المتحدة.

وبحسب التحقيقات، فإن المرأة قدمت إلى الهند آنذاك لتعلم اليوغا، ووقعت في حب مدربها، الذي أصبح زوجها لاحقا، قبل أن ينتهي به المطاف بتقييدها إلى الشجرة.

واضطرت الشرطة إلى قطع الشجرة، وكسر القفل الذي قُيدت به المرأة.

ولم يؤكد المسؤولون بعد المدة التي ظلت فيها المرأة مقيدة إلى الشجرة، لكن المنطقة التي كانت فيها شهدت أخيرًا أمطارا غزيرة على مدار أيام.