كيت ميدلتون تلتقي بمعلمها في الإعدادية وتحتضنه بين الحشود

بعد زيارتها الرسمية أمس الخميس لمتحف كورنال الوطني البحري برفقة زوجها الأمير ويليام، خرجت أميرة ويلز كيت ميدلتون لتحية الحشود، فالتقت صدفة بمعلمها في المدرسة الإعدادية، جيم إمبوري.

وما إن لاحظت كيت وجوده، حتى سارعت لاحتصانه فورا، قائلة: "يا إلهي، لقد عرفتك".

وأضافت: "أتذكر الفصل وكل شيء! هل تقيم هنا الآن؟ هل تتطوع هنا؟ واو. هذا عالم صغير".

وتابعت كيت: "أحاول أن أعلم ابنتي شارلوت كل الأشياء التي علمتني إياها".

من جانبه، قال المدرس المسن لوسائل إعلام محلية، إنه علم كيت في المدرسة الإعداية عام 1990 مادة التاريخ.

وعندما سأله أحد الصحفيين عن كيت كتلميذة، قال إمبوري: "كانت رائعة، وكان فصلا رائعا، وكانت مشاركة رائعة وطفلة رائعة. لقد كان هذا قبل 25 عاما".