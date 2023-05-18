نيويورك.. بيع لوحة تعرض لأول مرة بأكثر من 53 مليون دولار

بيعت لوحة للرسام النمساوي الشهير جوستاف كليمت بأكثر من 50 مليون دولار في مزادات الربيع السنوية بنيويورك.

وكشفت دار المزادات "سوذبيز" أن هذه اللوحة التي تُعرَض للمرة الأولى تعود إلى أوائل القرن العشرين وتسمى "جزيرة في بحيرة أتيرسي".