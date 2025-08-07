مقتل شخصين بتحطم طائرة هليكوبتر في نهر مسيسبي (فيديو)

قال المتحدث باسم خفر السواحل الأمريكية، جوناثان ليندبرج، إن طائرة هليكوبتر تحطمت فوق بارجة في نهر مسيسبي، الخميس، مما أسفر عن مقتل راكبين كانا على متن الطائرة.

وأضاف أن حركة النقل النهري توقفت بالقرب من مدينة ألتون في ولاية إلينوي.

وأوضح أن النيران اشتعلت في البارجة التي لم يكن على متنها أي فرد، وأن رجال الإطفاء نجحوا في إخماد الحريق.

وأشار إلى أن النهر أُغلق في المسافة بين الميلين 199 و201، بينما بدأ المسؤولون التحقيق في أسباب الحادث والتأكد من عدم وجود حطام في النهر.

وقال ليندبرج إن موعد استئناف الحركة بالنهر غير معروف حتى الآن.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن جنود دورية الطرق السريعة، إن المروحية كانت تحمل عمالًا كانوا يحاولون العمل على خطوط الكهرباء بالقرب من علامات تحذير الطيران، وهي الكرات البرتقالية على خطوط الكهرباء.

وأفادت التقارير أن الطائرة اصطدمت بسلك كهرباء وسقطت في النهر. وحاولت المروحية الهبوط على الصندل قبل أن تشتعل فيها النيران.

ويُعد نهر مسيسبي ممرًا رئيسيًا للسفن الناقلة للغلال والحبوب وغيرها من السلع.