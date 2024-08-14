كشفت وزارة الداخلية في الكويت، اليوم الأربعاء، مفاجآت جديدة، تتعلق بعقود عمل وارتباطات مالية، لنجم الإعلانات المصري الذي يقيم في الكويت، علي زايد، المعروف بلقبه الشهير "غول الغلابة".

وأوقفت الشرطة الكويتية، "غول الغلابة"، أمس الثلاثاء، بتهمة جمع التبرعات بشكل غير قانوني، قبل أن تكشف أنه يقيم في البلاد بشكل مخالف لقانون الإقامة والعمل.

وبينما كانت وزارة الداخلية تستعد لإبعاد "غول الغلابة" عن الكويت، طلبت اليوم الأربعاء، من المواطنين الكويتيين وكل من لديه أي مطالبات مالية، أو من قام بتوقيع عقود معه، مراجعة الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن دعوتها تلك تستهدف إجراء تسوية بين "غول الغلابة" ومن يرتبطون معه بعقود عمل أو ارتباطات مالية، قبل إكمال إجراءاتها بحقه وترحيله إلى بلاده.

ولم يتضح بعد حجم العقود أو المطالبات المالية التي يرتبط بها "غول الغلابة" الذي ينشط منذ سنوات في مجال الإعلانات وجمع التبرعات في الكويت.

وفوجئ متابعو "غول الغلابة" في مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان القبض عليه، حيث يحظى بشهرة في موقع "فيسبوك" الذي يتابعه فيه نحو 1.2 مليون متابع.

وينشط غول الغلابة في مجال تقديم الإعلانات التجارية، بجانب جمع تبرعات لحالات إنسانية يشرح تفاصيلها لمتابعيه، ويستقبل تبرعاتهم لها.

واقتصرت تهم وزارة الداخلية الكويتية له، على جمع التبرعات دون إذن، والإقامة بشكل مخالف، دون توجيه أي اتهامات تتعلق بفساد مالي أو استغلال ونصب واحتيال على متابعيه.