السجن 15 عامًا لأم هزّت رضيعتها حتى الموت

حُكم على أم بالسجن 15 عامًا بعد إدانتها بهزّ رضيعتها البالغة من العمر أربعة أشهر حتى الموت.

واتهمت ميليسا ويلباند بالقتل غير العمد لابنتها ليكسي، إلى جانب شريكها السابق جاك ويلر، وفقًا لصحيفة "ميرور".

أخبار ذات علاقة وفاة الطفلة الخامسة.. مرض غامض يفتك بأسرة مصرية

وأفادت محكمة بريستول كراون أن الطفلة انهارت في منزل الأسرة في نيوينت بغابة دين، وتوفيت في المستشفى بعد ستة أيام.

وأظهرت الفحوصات الطبية أن ليكسي تعرضت لنزيف دماغي ناجم على الأرجح عن اهتزاز عنيف متكرر، حدث مؤخراً وفي مناسبات سابقة، كما أُبلغت هيئة المحلفين.

وفي ليلة وفاة الطفلة، قضت ويلباند ثلاث ساعات معها قبل أن تذهب للنوم في جناح آخر بالمستشفى.

وقالت المدعية العامة جين أوزبورن إن ويلباند كانت على علم بخطورة حالة الطفلة طوال الليل لكنها لم تبق بجانبها، في حين بقيت ممرضة ممسكة بيد ليكسي طوال الليل.

وبعدها لوحظ انقطاعات تنفس أطول لدى الطفلة، وتم استدعاء ويلباند بعد توقف ليكسي عن التنفس وإظهار علامات الحياة.

أخبار ذات علاقة مراهقة تقتل والدتها وزوجها.. وطفلة تكشف الجريمة المأساوية

أما جاك ويلر فقد أسقطت عنه تهمة القتل غير العمد لعدم وجود أدلة كافية، وبرئ من تهمة التسبب في وفاة الطفلة أو السماح بها.

وأُبلغت المحكمة أن علاقة ويلباند وويلر استمرت نحو ثلاث سنوات، لكن ليكسي كانت من رجل آخر، وقد أخبرت ويلباند ويلر بأنه الأب البيولوجي وقدمت له شهادة حمض نووي مزورة تؤكد ذلك.