كيف رد والد الشيف بوراك بعد اتهامه بالاحتيال؟

بعد أن أثار الشيف التركي بوراك حالة من الجدل والتعاطف باتهامه لوالده بالاحتيال عليه، نفى والد بوراك الاتهامات حول بيع حقوق ملكية اسمه دون معرفته مقابل 41 مليون دولار أمريكي لرجل أعمال أجنبي.

وقال إسماعيل أوزدمير في تصريحاتٍ نقلتها منصّة ODA Tv الإلكترونية التركية، "لا علاقة لي بالاحتيال، وبوراك قدّم المساعدة لضحايا الزلزال بهدف الدعاية واستغل وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق ذلك"، مضيفاً أنه "تغيّر بالفعل منذ نحو عامين".