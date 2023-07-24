كيف رد والد الشيف بوراك بعد اتهامه بالاحتيال؟
بعد أن أثار الشيف التركي بوراك حالة من الجدل والتعاطف باتهامه لوالده بالاحتيال عليه، نفى والد بوراك الاتهامات حول بيع حقوق ملكية اسمه دون معرفته مقابل 41 مليون دولار أمريكي لرجل أعمال أجنبي.
وقال إسماعيل أوزدمير في تصريحاتٍ نقلتها منصّة ODA Tv الإلكترونية التركية، "لا علاقة لي بالاحتيال، وبوراك قدّم المساعدة لضحايا الزلزال بهدف الدعاية واستغل وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق ذلك"، مضيفاً أنه "تغيّر بالفعل منذ نحو عامين".
واتهم والد الشيف بوراك نجله بحمل "جينات والدته"، متّهماً إياه بصنع عداوة معه، نافياً كل التهم التي يوجهها إليه نجله.
وكان بوراك قد رفع دعوى قضائية بحق والده بتهمة الاحتيال، ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في مدينة إسطنبول، مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وهو التوقيت الذي سيبدأ فيه الشيف التركي بافتتاح مطعمه الجديد في إسطنبول.
ونشر الشيف التركي فيديو جديدا على حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مطعمه الجديد.
من جهتها، أوردت وسائل إعلام تركية محلية أن ملكية سلسلة المطاعم الشهيرة مسجّلة باسم والد الطاهي التركي منذ نحو 40 عاماً، ولهذا تمكّن من بيعها مقابل 41 مليون دولار أمريكي لرجل أعمالٍ أجنبي.