قبضت القوات الأمنية العراقية على مرتكب ما سُميت مجزرة "الشورى" بعدما قتل أبناء شقيقته، واثنين آخرين، جنوبي الموصل.

وقال مصدر برتبة مقدم في شرطة نينوى إن "شخصًا أربعينيًا أقدم على قتل أبناء شقيقته وأولاد عمومتهم، بعد أن فتح عليهم النار من سلاح رشاش نوع كلاشينكوف في قرية، النداس، التابعة لناحية الشورى جنوبي الموصل".

وأضاف المصدر، أن "مرتكب تلك المجزرة، فرَّ إلى كردستان، إلا أن قوة أمنية تمكنت من ملاحقته وإلقاء القبض عليه بعد 3 ساعات من ارتكابه للجريمة".

وأشار المصدر إلى أن "الخال القاتل أقدم على فعلته تلك بعد خلاف عائلي مع والدة الضحايا بسبب جدال وسجال على قطعة أرض ضمن إرث كان يتقاسمه هو وأخواته".