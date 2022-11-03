خمسة مفاتيح من خبراء لغة الجسد لتبدو مليئاً بالثقة

الثقة بالنفس لا مثيل لها، فقد تكون متفوقاً في المعرفة والمهارات، ولكن افتقارك إلى الثقة يفسد الأمر، ليس فقط في الحياة المهنية، وإنما على مستوى الحياة الشخصية أيضاً.

وبحسب أخصائيي لغة الجسد، فإن "ما تقوله مهم، ولكن طريقة قوله أهم، وهنا تلعب لغة الجسد دوراً كبيراً".

وفي هذا الشأن، يقدم خبراء لغة الجسد خمسة مفاتيح أساسية لتبدو واثقاً من نفسك وممسكاً زمام السيطرة.

حركات اليدين

صدق أو لا تصدق، تلعب إيماءات يدك دوراً مهماً في إظهار ما إذا كنت واثقاً أو حذراً، وببساطة، ينصح الخبراء بأن تحافظ على إيماءات يدك بشكل طبيعي قدر الإمكان.

وتأكد من أن راحة يدك مسترخية وحرك يديك ببطء بدلاً من الإيماءات المبالغ فيها، لأن حركات اليد تُظهر أيضاً عزمك أو عدوانيتك. لذا، استخدمها بحكمة.

طريقة الكلام

عندما تصيغ حديثك وأفكارك بشكل واضح ومتماسك، فهذه طريقة طبيعية لتبدو واثقاً، أما إذا كنت تتمتم وتتلعثم، فهذه علامة على أنك لست متأكداً مما قد تريد قوله.

وبالتالي، يساهم وضوح الفكرة في بناء الثقة بالنفس، كما يجب أيضاً أن تضع في اعتبارك عدم المبالغة في التعبير، لأن التحدث كثيراً قد يبدو أيضاً كعلامة ضعف.

وينصح الخبراء أن تحترم الآخرين في المحادثة أيضاً، وبدلاً من المقاطعة، انتظر دورك وتذكر أن الهدوء يعني الثقة.

تجنب أن تكون عصبياً

إظهار درجة معينة من التوتر أمر صحي تماماً، لكن السماح له بالظهور من خلال تعابير وجهك يعيق محاولاتك في الظهور بمظهر الثقة.

وإذا كان التحدث إلى أشخاص معينين يجعلك تشعر بالتوتر والقلق، فعليك أن تتعلم كيفية التغلب عليه، كما إن معرفة موضوعك جيداً هي إحدى الطرق للتعامل مع هذا الأمر، ويمكنك أيضاً أن تأخذ أنفاساً عميقة وبطيئة لتهدئة أعصابك.

طريقة وقوفك أساسية

وفقاً لمعلم اليوغا Hansaji Yogendra، فإن الحفاظ على وضعية أنيقة ومستقيمة يكسبك مظهراً واثقاً، لكن عندما تقف أو تجلس مع انحناءة في عمودك الفقري، يعتبر ذلك ضعفاً في الشخصية، وبالتالي لا ترخ جسدك أو تنحن، وبدلاً من ذلك، تعلم أن تقف منتصباً، بكتفين متباعدتين، وحافظ على العمود الفقري مستقيماً، لتبدو واثقاً.

التواصل البصري مهم جداً

يقر الخبراء أن الشخص يبدو واثقاً عندما يحافظ على التواصل البصري أثناء التحدث إلى الشخص الذي أمامه.

ويفسر الآخرون تجنبك للتواصل البصري، كنقص في الاهتمام أو السيطرة على المحادثة، وبالتالي يظهر على أنه نوع من الضعف.