بعد "الجواهرجي".. محمد هنيدي يبدأ تحضيرات "الاسترليني"

بدأ الممثل المصري محمد هنيدي التحضير لفيلمه الجديد الذي سيحمل اسم "الاسترليني" في الوقت الذي يترقب فيه عرض فيلمه الجديد "الجواهرجي".

وانتهى هنيدي من تصوير معظم مشاهد فيلم "الجواهرجي"، الذي يناقش "أزمات الحياة الزوجية"، وتشاركه البطولة النسائية فيه مواطنته الممثلة منى زكي.

ويعيد "الجواهرجي" محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون معاً، بعد نحو 25 عاماً من عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي حقق نجاحاً كبيراً في عام 1998.

ويشارك هنيدي في الفيلم كلاً من الممثل الراحل أحمد حلاوة (قبل وفاته)، لبلبة، أحمد السعدني، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، والفيلم من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

وكان فيلم "الجواهرجي" قد تعرض لسلسلة من التأجيلات خاصة بعد وفاة الممثل الراحل أحمد حلاوة.

بالتوازي مع ذلك، دخل هنيدي مرحلة التحضيرات لفيلمه التالي "الاسترليني"، حيث بدأ المخرج معاينة أماكن التصوير والوقوف على تفاصيل الفيلم والتعاقد مع الممثلين.