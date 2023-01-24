مشاهد مذهلة من ثلوج جبل شمس في سلطنة عمان
أدنى درجة حرارة تم تسجيلها في جبل شمس كانت في عام 2015، حيث بلغت آنذاك 9.7 درجة تحت الصفر منذ بدء الرصد في عام 2003.
سجلت قمة جبل شمس في سلطنة عمان أدنى درجة حرارة مسجلة بلغت 3.6 درجة مئوية تحت الصفر منذ عام 2003.
وأدى انخفاض درجة الحرارة على قمة جبل شمس الواقع في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، إلى تساقط الثلوج الكثيف.
ووثق مواطنون عبر موقع التواصل "تويتر"، مقاطع فيديو وصورا، من مشهد الثلوج المذهل، الذي كسا قمة جبل شمس.
وبحسب الأرصاد العمانية، فإن أدنى درجة حرارة تم تسجيلها كانت في يناير/ كانون الثاني من عام 2015، حيث بلغت آنذاك 9.7 درجة تحت الصفر منذ بدء الرصد في عام 2003.
وتسبب أخدود أدى إلى انخفاض في الطقس في سلطنة عمان، بسقوط الثلوج على قمة جبل شمس، والتي تعد أعلى قمة في سلطنة عمان.