مشاهد مذهلة من ثلوج جبل شمس في سلطنة عمان

وبحسب الأرصاد العمانية، فإن أدنى درجة حرارة تم تسجيلها كانت في يناير/ كانون الثاني من عام 2015، حيث بلغت آنذاك 9.7 درجة تحت الصفر منذ بدء الرصد في عام 2003.