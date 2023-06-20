لأول مرة.. محكمة فرنسية تأمر الدولة بتعويض ضحايا تلوث الهواء
أمرت المحكمة الإدارية في باريس، ولأول مرة في تاريخ فرنسا، الدولة بتعويض والدَي طفلين كانا يعانيان من أمراض في الجهاز التنفسي، وارتبطت هذه الأمراض بتلوث الهواء.
وبحسب صحيفة "لو موند" الفرنسية، فإن هذين الحكمين يجب أن يثيرا اهتمام آلاف الآباء الذين يعاني أطفالهم من الربو والتهاب القصبات أو حتى التهابات الأذن مع كل ذروة في تلوث الهواء.
وقالت إن المحكمة الإدارية في باريس أدانت الدولة لتعويض أسر ضحايا التلوث، حيث أمرت الدولة بدفع 3000 يورو و2000 يورو لوالدَي الطفلين اللذين كانا يعانيان من التهاب القصبات، والتهاب الأذن، بشكل متكرر خلال السنوات الأولى التي قضياها في منطقة باريس.
واعتبر القاضي الإداري أن جزءًا من الأعراض التي عانى منها الطفلان نتجت عن "تجاوز عتبات التلوث الناجم عن خطأ الدولة"، أي عدم قدرتها على إنفاذ المعايير الصحية.
وعلق محاميا الأسرة هيرمين بارون، وفرانسوا لافورج، بالقول إن "هذه هي المرة الأولى في فرنسا، وربما في أوروبا، التي تعترف فيها العدالة بالضرر المرتبط بفشل الدولة في ضمان الهواء الصحي، وتطلب تعويضًا".
وأضافا أن القرار سيفتح الباب، ويسمح للعائلات الأخرى التي قد يتأثر أطفالها بشكل خطير بتلوث الهواء بالنظر في إجراءات ضد الدولة.
وبحسب الصحيفة، فإنه بالرغم من أن العائلة كانت قد طلبت تعويضًا قدره 200000 يورو وحصلت على أقل من المبلغ بـ10 مرات، لكن قرار المحكمة يمثل سابقة، ويفتح الطريق أمام العديد من العائلات.