لأول مرة.. محكمة فرنسية تأمر الدولة بتعويض ضحايا تلوث الهواء

أمرت المحكمة الإدارية في باريس، ولأول مرة في تاريخ فرنسا، الدولة بتعويض والدَي طفلين كانا يعانيان من أمراض في الجهاز التنفسي، وارتبطت هذه الأمراض بتلوث الهواء.

وبحسب صحيفة "لو موند" الفرنسية، فإن هذين الحكمين يجب أن يثيرا اهتمام آلاف الآباء الذين يعاني أطفالهم من الربو والتهاب القصبات أو حتى التهابات الأذن مع كل ذروة في تلوث الهواء.