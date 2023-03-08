خبير الزلازل الهولندي يخفق هذه المرة في توقعه "الزلزال المدمر"

فشلت توقعات العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، والتي تنبأ بها بوقوع "زلزال مدمر" في الأسبوع الأول من الشهر الحالي أذار/مارس 2023، بمناطق في الشرق الأوسط ومنطقة غرب المحيط الهادئ، على غرار ما حدث في سوريا وتركيا الشهر الماضي، من زلزال توقعه قبل 3 أيام من حدوثه.

وعادة ما يتوصل هوغربيتس، لتنبؤاته الفلكية من خلال الربط بين الأنشطة الزلزالية وتحرك الكواكب المتوقعة واكتمال القمر، بحسب وسائل اعلام عالمية.

وقال هوغربيتس، عبر حسابه على منصة "تويتر" مساء الثلاثاء، بأن "التوقعات لا تذكر مطلقًا أنه سيكون هناك زلزال كبير، لأنه لا أحد يعرف ذلك على وجه اليقين.. نحن نتحدث عن مخاطر أعلى، والتي تستند إلى الإحصائيات، نؤكد هذا مرارا وتكرارا".