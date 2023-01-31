دراسة: "اتصالات خفية" بين الظواهر المناخية قد تخلّف الكوارث

كشفت دراسة حديثة أن هناك "اتصالات عن بعد" تجري بين الظواهر المناخية، ما يعني أنه يمكن لظاهرة مناخية تقع في قارة بعيدة جدًا أن تؤثر على الطقس في بلد يقع على الجانب الآخر من العالم ومن المحتمل أن تؤدي إلى كارثة مناخية.

وأكد تقرير نشره موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي أنه "يمكن لموجة الحر في أمريكا الجنوبية أن يكون لها تأثير على درجات الحرارة في الجانب الآخر من العالم، في آسيا على سبيل المثال"، وفقًا لفريق من الباحثين الدوليين عملوا على الروابط بين نقاط التحول المناخي المختلفة.