دراسة مقلقة.. هل نكون آخر جيل يرى غابات الأمازون؟

كشفت دراسة حديثة عن خطر وشيك ينذر بزوال غابات الأمازون المطيرة، خلال حياة الإنسان، وفقًا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، التي نقلت عن الدراسة تحذيرها من انهيار النظم البيئية المتنوعة بشكل مُبكر عمّا كان يُعتقد في السابق.

وحدث نحو 15% من الانهيارات البيئية، نتيجة الضغوط الجديدة، مثل الاحتباس الحراري والظواهر الجوية المتطرفة، حسب ما وجدت الدراسة.

وخلصت إلى أنه في حال جرت إدارة جزء واحد من النظام البيئي على نحو مستدام، فإن الضغوط الجديدة يمكنها قلب التوازن البيئي نحو الانهيار.