قتيلان في كاليفورنيا إثر زلزال بقوة 6.4 درجات

لقي شخصان على الأقلّ مصرعهما في شمال كاليفورنيا إثر زلزال بقوة 6.4 درجات ضرب فجر الثلاثاء قبالة السواحل الأمريكية وتسبّب بانهيارات أرضية وبانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف الأشخاص.

ووقع الزلزال في عرض البحر على بُعد 40 كلم جنوب غرب مدينة أوريكا الساحلية في مقاطعة هامبولت، بحسب المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وقالت سلطات المقاطعة في بيان إنّه في هذه المنطقة الواقعة على بُعد أكثر من أربع ساعات بالسيارة من سان فرانسيسكو "قضى شخصان في حالات طوارئ طبية حدثت أثناء و/أو بعد الزلزال مباشرة"، من دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت أنّ 11 شخصاً آخر أصيبوا بجروح من جرّاء الزلزال.

وتسبّب الزلزال بأضرار مادية كبيرة وأدّى كذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 74 ألف مشترك، وفقاً لموقع إلكتروني متخصّص.