العراق.. مخاوف من غرق شوارع بغداد إثر موجة أمطار غزيرة متوقعة

وبين المطلبي أن "الحكومات العراقية أهملت طيلة السنوات الماضية الملف الخدمي في بغداد بشكل كبير، ولهذا نجد هناك انهيارا في شبكات الصرف الصحي وكذلك شبكات المجاري وحتى في محطات سحب المياه وغيرها.

وأضاف أن "الحكومة الحالية ستكون أمام اختبار كبير في الشارع العراقي عند هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "هناك من يريد استغلال الملف الخدمي والتقصير فيه من أجل شن الهجوم على الحكومة لإسقاطها أمام الشعب العراقي، ولهذا فإن الحكومة تدرك هذا الأمر، وتعمل على الاهتمام بالملف الخدمي لمنع أي استغلال سياسي له".

من جهته، قال النائب في البرلمان العراقي هادي السلامي، لـ"إرم نيوز"، إن "غرق شوارع بغداد وكثير من المحافظات مع بداية هطول الأمطار في كل فصل من الشتاء دليل على سوء الإدارة والفساد في المشاريع الخدمية، التي يصرف عليها الملايين دون وجود أي تحسن ملحوظ في الخدمات الأساسية".

وأضاف السلامي أن "غرق بغداد أمر متوقع كحال السنين الماضية، فسوء الإدارة والفساد ما زال مسيطرا على غالبية المؤسسات الخدمية وكذلك المشاريع الخدمية، في ظل وجود تلكؤ كبير في إنجاز المشاريع الاستراتيجية الخدمية، خاصة المتعلقة بشبكات الصرف الصحي، والتي تشهد إهمالا منذ سنين طويلة".

وبين أن "التظاهر الشعبي ضد سوء الخدمات والإهمال الحكومي أمر طبيعي وحق دستوري، إذ لم يشهد العراق طيلة السنين الماضية أي تطور ملحوظ في الخدمات، لكن هناك من يتخوف من هذه التظاهرات خشية استغلالها وتحويلها أداةً سياسية".