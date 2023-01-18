ابتكار جهاز ثوري يقضي على النباتات الغازية الضارة بالمباني
ابتكر خبراء جهازًا كهربائيًا حراريًا جديدًا يسمى RootWave Pro للتخلص من النباتات الغازية الضارة، ويعمل بتقنية الضغط على جذور النبات الغازي.
ويرى الخبراء، أن هذا الابتكار قد يكون المفتاح لتخليص الحدائق من الحشائش المزعجة، حيث تقوم الآلة بغلي جذر النبات بشكل فعال، دون الحاجة إلى استخدام مبيدات الأعشاب الضارة.
ويعد نبات "نوتويد" knotweed الياباني واحدًا من أكثر النباتات توغلًا في المناطق وإلحاقًا للضرر، حيث يتسبب بأضرار في الجدران وحتى أنظمة التجفيف.
ويوفر الجهاز الكهربائي، الذي أشرفت على تصنيعه شركة بريطانية ناشئة، 5 كيلوفولتات من الطاقة مباشرة إلى المصنع، ويقتله ويوقف إعادة النمو.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تمت بالفعل تجربة آلة RootWave بواسطة العديد من الجهات البارزة ومنها نادي أرسنال الإنجليزي.
وقال كريج وارد مدير المشروع، إن استخدام جهازي Rootwave كان فعالاً للغاية، حيث استبدل عمل 12 موظفًا بثلاثة فقط.
وأضاف: "سيتمكن المزارعون وأصحاب المنازل أيضًا من الوصول الآن إلى الجهاز، حيث ستقدم وكالة نوتويد اليابانية، التي تساعد في السيطرة على الغزو النباتي في جميع أنحاء البلاد، العلاج باستخدام الأداة".
وتبلغ تكلفة الجهاز 3000 جنيه إسترليني، وخطة العلاج التي قد تنفذ على حديقة مثلًا تستغرق من 5 إلى 10 سنوات.
وتقدم المعالجة الكهروحرارية بديلاً خاليًا من المواد الكيميائية لاستخدام مبيدات الأعشاب، مثل الغليفوسات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على البيئة.
ويقول علماء البيئة، إن استخدام المواد الكيميائية يمكن أن يضر بالتنوع البيولوجي، خاصة إذا أصاب الرش الحشرات أو النباتات الأخرى المحيطة بالأعشاب الضارة.