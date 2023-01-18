ابتكار جهاز ثوري يقضي على النباتات الغازية الضارة بالمباني

ابتكر خبراء جهازًا كهربائيًا حراريًا جديدًا يسمى RootWave Pro للتخلص من النباتات الغازية الضارة، ويعمل بتقنية الضغط على جذور النبات الغازي.

ويرى الخبراء، أن هذا الابتكار قد يكون المفتاح لتخليص الحدائق من الحشائش المزعجة، حيث تقوم الآلة بغلي جذر النبات بشكل فعال، دون الحاجة إلى استخدام مبيدات الأعشاب الضارة.

ويعد نبات "نوتويد" knotweed الياباني واحدًا من أكثر النباتات توغلًا في المناطق وإلحاقًا للضرر، حيث يتسبب بأضرار في الجدران وحتى أنظمة التجفيف.