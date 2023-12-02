أمريكا تدعو للتخلص التدريجي من حرق الفحم

قالت كاملا هاريس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تدعو إلى التخلص التدريجي من عمليات حرق الفحم دون التقاط الكربون واحتجازه، مؤيدة دعوات الدول لتبني لغة أقوى تتمثل في "التخلص التدريجي" وليس "التخفيض التدريجي".

وقالت "كاملا" أمام الحضور في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) إنه من الضروري "أن يتضمن تعهدنا الجماعي، اليوم، بزيادة (استخدام) الطاقة المتجددة بسرعة. دعوة أيضًا لجميع الدول لوقف بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة باستخدام الفحم دون التقاط الكربون واحتجازه".