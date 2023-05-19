ارتفاع ضحايا إعصار "موكا" في بورما إلى 145 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "موكا" في بورما إلى 145 قتيلا، معظمهم من الروهينغا، بحسب ما أفاد المجلس العسكري في بيان، الجمعة، لافتا إلى أنه "سيتخذ إجراءات" بحق وسائل الإعلام التي تحدثت عن حصيلة أكبر.

ضرب هذا الإعصار بورما وبنغلادش، يوم الأحد، مع أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 195 كلم في الساعة، ما أسفر عن تدمير مبانٍ وإغراق شوارع.