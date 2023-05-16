إعصار موكا يقتل 41 شخصاً بولاية راخين في ميانمار

قال مسؤولون محليون في ميانمار إن 41 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بإعصار موكا في ولاية راخين، في أحدث إحصائية للإعصار الذي ضرب البلاد أمس الأول الأحد، بحسب وكالة "أ ف ب".

واجتاح الإعصار موكا الساحل الغربي لميانمار قادمًا من خليج البنغال بعد ظهر أمس الأول الأحد، وبقي بعيدًا إلى حدّ كبير عن أكثر من مليون لاجئ في مخيمات هزيلة في بنغلاديش المجاورة، لكنه غمَر مدينة سيتوي عاصمة راخين وأسقط واحدًا على الأقل من أبراج الاتصالات.

وتم إجلاء نحو 400 ألف في ميانمار وبنغلاديش قبل وصول الإعصار موكا إلى اليابسة، حيث سارعت السلطات ووكالات الإغاثة لتجنب وقوع خسائر فادحة.