الكويت: سنحقق الحياد الكربوني في قطاع النفط بحلول 2050

نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الاثنين، عن وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح قوله على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في مصر إن الكويت ملتزمة بتعهداتها في الوصول للحياد الكربوني في قطاع النفط والغاز بحلول عام 2050، وعلى صعيد الدولة بعدها بعشر سنوات.

وقال الشيخ سالم إن خطة الكويت، المُصدر الرئيسي للنفط والعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لتحقيق الحياد الكربوني "تعهد صلب وجدي وسوف نلتزم به".

كما أكد ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التزام الكويت بالقرارات والمبادرات البيئية الإقليمية والدولية، وذلك خلال كلمته أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت على هامش كوب27، واستشهد بمشاريع تنفذها بلاده لتوسيع المساحات الخضراء.

وأطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر العام الماضي، في إطار الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون في المنطقة.