طقس استثنائي في الأردن.. سيول وثلوج في الربيع
يشهد الأردن طقسًا غير معتاد لهذا الوقت من العام، فعلى الرغم من حلول فصل الربيع إلا أن البلاد شهدت تساقطًا للثلوج وسيولًا.
ونجم عن هذا الطقس تحسن بالموسم المطري في البلاد، بالتزامن مع خسائر وحوادث، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وتعرض الأردن منتصف الأسبوع الحالي، لحالة من عدم الاستقرار الجوي رافقتها أمطار غزيرة، تسببت بتشكل سيول كثيفة بالمناطق الجنوبية، وفقدان ضابط في الجيش.
وأعقب هذه الحالة، منخفض جوي، أثّر على البلاد الأربعاء والخميس، حمل معه درجات حرارة منخفضة وتساقطًا للثلوج وحبات البَرد.
ضابط مفقود
والثلاثاء، أعلنت القوات المسلحة الأردنية، عن فقدان قائد دورية عسكرية في منطقة وادي عربة جنوبي البلاد، بعد أن جرفت مياه الأمطار آلية عسكرية كان على متنها، مساء الإثنين.
ولم يعلن الجيش الأردني عن اسم الضابط المفقود أو رتبته العسكرية، إلّا أن ناشطين كشفوا أنه الملازم أول مثنى الشقيرات.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية، في بيان، أنها ستنشر حول الحادثة، "المعلومات حال ورودها أولًا بأول، بعد التأكد من تطورات الأحداث على الأرض".
ولم يعلن الجيش أي مستجدات، حول تطورات البحث عن الضابط المفقود، حتى بعد ظهر الخميس.
حوادث
وخلال الحالة الجوية ذاتها، أعلنت مديرية الأمن العام، مساء الإثنين، عن إنقاذ مجموعة أشخاص حاصرتهم السيول، بمنطقة "سد وادي رحمة"، في مدينة العقبة أيضا.
وأدت السيول إلى إغلاق طرق في جنوب الأردن، وإلى انهيارات جزئية في طرق أخرى.
والأربعاء، توفي 3 شبان وأصيب آخر نتيجة تدهور مركبتهم، بالتزامن مع أجواء ماطرة، في محافظة إربد، شمالي الأردن.
وفي اليوم ذاته، توفي طفل نتيجة إصابته بحروق، وأصيب 9 أشخاص آخرين بضيق بالتنفس، نتيجة احتراق منزل بمدينة الزرقاء.
وترتبط حوادث الحريق في الأردن عادة، بوسائل التدفئة خلال فصل الشتاء.
أجواء استثنائية
تأثر الأردن بمنخفض جوي، خلال نهاية الأسبوع الحالي، انخفضت بسببه الحرارة بنحو 10 درجات مئوية عن المعدل السنوي.
ويقترن شهر نيسان/ أبريل في الأردن، مع الأجواء الربيعية الدافئة، وتراجع احتمال تأثر البلاد بمنخفضات جوية.
إلا أن اليومين الأخيرين، شهدا تساقطًا نادرًا للثلوج وحبات البرَد على بعض المرتفعات الجبلية، مع تراكم محدود، وهو أمر غير معتاد في هذا الوقت من العام.
في المقابل، شهدت فترة "مربعانية الشتاء" التي تحل في الأردن وبلاد الشام بين شهري كانون الأول/ ديسمبر، وكانون الثاني/ يناير، أجواء صيفية على غير العادة.
وأثار الاحتباس المطري الذي شهدته "المربعانية" مخاوف في الأردن، حول زخم الموسم المطري الحالي، إلا أن الأمطار التي هطلت لاحقًا، ساهمت في تعديل الموسم.
ويعتمد الأردن- الذي يعتبر من أفقر الدول مائيًا- على مياه الأمطار المخزنة بالسدود، في ري المزروعات بشكل أساسي.