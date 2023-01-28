3 قتلى ومفقود إثر أمطار غير مسبوقة في نيوزيلندا

تسببت أمطار غزيرة غير مسبوقة في أوكلاند بمقتل ثلاثة أشخاص وفقدان آخر، حسب ما أعلنه رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هبكينز السبت، غداة فيضانات عاثت الخراب في أكبر مدن البلاد.

وقال هبكينز في مؤتمر صحافي عقب تفقده مناطق متضررة، إن الفيضانات أوقعت "ثلاثة قتلى فيما لا يزال شخص في عداد المفقودين".

وأضاف أن "حجم الأضرار في بعض المناطق كبير"، موضحا أن أوكلاند شهدت هذه الأيام "أكثر الأمطار غزارة في تاريخها" الحديث الجمعة.