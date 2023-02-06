زلزال جديد بقوة 7.6 درجة يضرب وسط تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الإثنين، تسجيل زلزال ثان مركزه كهرمان مرعش بقوة 7.6 درجة، وذلك بعد ساعات على زلزال عنيف أودى بحياة أكثر من 1200 شخص في هذه المنطقة.

من جانبه، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن زلزالا بقوة 7.7 درجة ضرب وسط تركيا، اليوم الإثنين.