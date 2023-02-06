زلزال جديد بقوة 7.6 درجة يضرب وسط تركيا
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الإثنين، تسجيل زلزال ثان مركزه كهرمان مرعش بقوة 7.6 درجة، وذلك بعد ساعات على زلزال عنيف أودى بحياة أكثر من 1200 شخص في هذه المنطقة.
من جانبه، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن زلزالا بقوة 7.7 درجة ضرب وسط تركيا، اليوم الإثنين.
تسجيل زلزال ثان مركزه كهرمان مرعش بقوة 7.6 درجة.
إدارة الكوارث والطوارئ التركية
وأضاف المركز، أن الزلزال وقع على بعد 67 كيلومترا إلى الشمال والشمال الشرقي من كهرمان مرعش في تركيا على عمق كيلومترين.
وفي سوريا، ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن زلزالا ضرب العاصمة دمشق، اليوم الإثنين، دون ذكر المزيد من التفاصيل.